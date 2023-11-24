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Футбол во Франции

Футболиста "Ниццы" Аталя задержали после поста в поддержку Палестины

Юсеф Аталь был помещен под стражу 23 ноября за разжигание расовой ненависти

ТАСС, 24 ноября. Футболист французской "Ниццы" и сборной Алжира Юсеф Аталь помещен под стражу за разжигание расовой ненависти. Об этом сообщает портал nicematin.com.

По информации источника, Аталь был помещен под стражу 23 ноября.

В начале октября Аталь разместил в социальной сети Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) видео, на котором палестинский проповедник обращается к богу с просьбой "послать евреям темный день". Впоследствии он удалил видео, а также принес извинения за его публикацию, заявив, что осуждает любые формы насилия.

16 октября прокуратура Ниццы начала предварительное расследование в отношении алжирского игрока. 18 октября клуб принял решение отстранить игрока от основной команды до дальнейшего уведомления.

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло осудил публикацию Аталя. Он заявил, что призывы к насилию, распространяемые игроком, противоречат этике спорта, и назвал недопустимым разжигание ненависти.

Аталю 27 лет, он выступает за "Ниццу" с 2018 года. Ранее Аталь играл за алжирский "Параду" и бельгийский "Кортрейк". В составе сборной Алжира он провел 29 матчей, забив 2 гола. В 2019 году в составе команды Аталь стал победителем Кубка африканских наций. 

Теги:
Футбол во Франции
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