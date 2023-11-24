24 ноября, 13:58
ММА

Боец UFC Петр Ян не планирует проводить боксерские поединки

Российский боец смешанного стиля Петр Ян планирует выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в марте 2024 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян не планирует проводить поединки по боксу. Об этом он заявил журналистам.

Ранее Ян рассказал, что планирует выступить на турнире UFC 299 в марте 2024 года.

"Я не могу как боец UFC выступать по боксу. И не предлагали пока. Бой против Дэнни Гарсии или Джервонты Дэвиса? Мы на разных планетах", - сказал Ян.

Яну 30 лет, он является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. В марте нынешнего года он проиграл единогласным решением судей грузину Мерабу Двалишвили. Всего на счету Яна 16 побед и 5 поражений. 

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ММА
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