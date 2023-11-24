24 ноября, 14:09
Футбол в Испании

Суд Испании перенес дачу показаний футболистки Эрмосо по делу о поцелуе Рубиалесом

Спортсменка даст показания 2 января

МАДРИД, 24 ноября. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании перенесла на 2 января дачу показаний футболистки Дженнифер Эрмосо по делу о поцелуе бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом. Об этом говорится в пресс-релизе юридической инстанции.

Изначально спортсменка должна была дать показания 28 ноября.

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. Эрмосо подала заявление в прокуратуру, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела.

10 сентября Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста президента RFEF. 15 сентября он дал показания по делу о поцелуе Эрмосо в качестве подозреваемого. Судья постановил выдать запрет на приближение к Эрмосо в радиусе 200 метров. Рубиалесу также воспрещается контактировать с ней во время судебных разбирательств. 

Теги:
Футбол в Испании
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация