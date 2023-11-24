Суд Испании перенес дачу показаний футболистки Эрмосо по делу о поцелуе Рубиалесом

Спортсменка даст показания 2 января

МАДРИД, 24 ноября. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании перенесла на 2 января дачу показаний футболистки Дженнифер Эрмосо по делу о поцелуе бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом. Об этом говорится в пресс-релизе юридической инстанции.

Изначально спортсменка должна была дать показания 28 ноября.

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. Эрмосо подала заявление в прокуратуру, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела.

10 сентября Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста президента RFEF. 15 сентября он дал показания по делу о поцелуе Эрмосо в качестве подозреваемого. Судья постановил выдать запрет на приближение к Эрмосо в радиусе 200 метров. Рубиалесу также воспрещается контактировать с ней во время судебных разбирательств.