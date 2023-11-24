Фигурист Морозов не исключил возможность сотрудничества с Этери Тутберидзе

Фигурист Владимир Морозов 13 ноября объявил о завершении спортивной карьеры

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Фигурист Владимир Морозов, объявивший о завершении карьеры, не исключил, что может получить приглашение о сотрудничестве от тренера Этери Тутберидзе. Об этом Морозов рассказал ТАСС.

Морозов выступал в парном катании, его партнершей была Евгения Тарасова.

"Если надо будет, оно поступит. Еще прошло слишком мало времени", - ответил Морозов на вопрос, не поступало ли к нему предложение стать членом тренерского штаба Тутберидзе.

Фигурист отметил, что в ближайшее время планирует получить еще одно высшее образование. "Я как раз этим занимаюсь. Высшая школа культурной политики. В частности, это будет связано с менеджментом в сфере спорта. Есть предложения по поводу ледовых шоу, график предварительный уже составлен", - сказал Морозов журналистам.

Морозову 31 год. Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в командных соревнованиях и выиграли серебро Олимпиады в Пекине в 2022 году в парном катании. На Играх в Пекине пара по итогам двух программ показала результат 239,25 балла, на 0,53 балла уступив китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну, побившим мировой рекорд.

Тарасова и Морозов стали двукратными серебряными призерами чемпионатов мира (2018, 2019), двукратными победителями (2017, 2018) и трехкратными серебряными призерами (2019, 2020, 2022) чемпионатов Европы. Пара тренировалась у Нины Мозер, Максима Транькова, Сергея Дудакова и Тутберидзе.