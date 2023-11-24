Союз конькобежцев России 3 декабря проведет на катке ВДНХ День катания на коньках

День катания на коньках был утвержден Международным союзом конькобежцев в июне 2022 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Союз конькобежцев России планирует 3 декабря провести на катке ВДНХ День катания на коньках. Об этом журналистам сообщил президент организации Николай Гуляев.

"Как президент Союза конькобежцев России могу сказать, что наши отношения с ВДНХ длятся уже несколько лет, - заметил Гуляев. - В прошлом году по инициативе Международного союза конькобежцев мы проводили День катания на коньках. 3 декабря мы намерены снова провести это мероприятие здесь, на катке ВДНХ".

День катания на коньках был утвержден Международным союзом конькобежцев в июне 2022 года. 3 декабря на катке ВДНХ кроме массовых катаний пройдут мастер-классы от звезд российского спорта, конкурсы и выступления фигуристов.