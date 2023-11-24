24 ноября, 15:00
Футбол в России

На матче между ЦСКА и "Динамо" протестируют систему офсайдных линий

Михаил Джапаридзе/ ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Встреча состоится 25 ноября

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Систему офсайдных линий протестируют на матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и "Динамо". Об этом журналистам сообщил председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

Встреча пройдет 25 ноября на "ВЭБ-Арене" и начнется в 17:30 мск.

"На матче ЦСКА - "Динамо" будет первый официальный тест офсайдных линий. Приедут сотрудники РПЛ, китайская сторона, будем тестировать, смотреть. Надеюсь, что обновление хорошо зайдет, можно будет двинуться в сторону официального использования для каких-то следующих туров. Все будет зависеть от завтрашней игры, после матча сотрудники РПЛ дадут оценку этому событию", - сказал Каманцев.

РФС 3 февраля объявил о заключении контракта о поставках оборудования для виртуального определения офсайдных линий с китайской компанией Rigour Tech. В сообщении пресс-службы отмечалось, что система проходит финальный тест для получения сертификата Международной федерации футбола, после чего она может быть использована на матчах РПЛ. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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