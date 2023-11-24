24 ноября, 15:07
Футбол в России

Зимний сбор российских футбольных судей пройдет в Турции

По словам председателя экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза Павла Каманцева, выбор обусловлен экономикой и погодными условиями

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сбор российских футбольных судей пройдет зимой в Турции. Об этом журналистам сообщил председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

"Экономика и погодные условия всегда нас ведут в Турцию при всей любви к нашему Сочи, - сказал Каманцев. - Но сейчас это такой не самый дешевый вариант, опять же погода нестабильная. Поэтому сбор судей пройдет в Турции. Другие варианты более дорогие для нас".

Российский футбол уйдет на паузу после 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), который пройдет с 8 по 10 декабря. Возобновится чемпионат России в начале марта. 

Теги:
Российский футбол
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