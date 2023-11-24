РФС рассматривает возможность работы российских арбитров на матчах в Китае

Российский футбольный союз также заинтересован в сотрудничестве в области судейства с коллегами из Катара и Белоруссии

ХИМКИ/Московская область/, 24 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) заинтересован в сотрудничестве с коллегами из Китая и Катара в вопросе работы арбитров на матчах чемпионатов стран. Об этом журналистам рассказал председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

"Планируем работу по направлению Китая, возможно, тоже заинтересует сотрудничество. Катар, Китай, Белоруссия, может быть, какие-то матчи, но у белорусов больше рассматриваем, чтобы они приехали к нам. Есть две интересные бригады - Алексей Кульбаков, вы видели, судил с Кубой, понятно, что уровень сопротивления не позволял себя продемонстрировать, но это арбитр элитного уровня ФИФА, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы он у нас тоже обслужил какие-то матчи", - сказал Каманцев.

24 октября РФС подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии в области судейства. 11 ноября российский арбитр Сергей Иванов провел в качестве видеоссистента рефери матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии между клубами "Аль-Охдуд" и "Аль-Хазем". 21 ноября президент РФС Александр Дюков сообщил "Спорт-экспрессу", что российский арбитр Сергей Карасев получил приглашение на матч чемпионата Саудовской Аравии и в ближайшее время отработает одну из игр.

"Мы очень рады, что у нас появился путь международного сотрудничества, пока у нас есть сложности с назначением судей в УЕФА, мы ищем все возможности, чтобы наши арбитры имели международную практику. Из очевидных плюсов можно выделить то, что наши судьи смогут работать в декабре, когда закончится наш чемпионат. Кто-то уйдет в отпуск, а кто-то сможет поработать, заработать денег. Мы видим только в этом позитив - и в плане денег, и в плане высокого уровня соревнований Cаудовской Аравии", - отметил Каманцев.

8 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации. В сентябре Карасев прошел сборы для элитных арбитров УЕФА.