24 ноября, 15:43
Фигурное катание

Фигурист Лазарев назвал очень важной для себя победу на этапе юниорского Гран-при

Спортсмен отметил, что на московском этапе у него получилось сделать все, что он запланировал

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Фигурист Лев Лазарев назвал очень важной для себя победу на заключительном этапе юниорской серии Гран-при России в Москве, поскольку спортсмен сделал на турнире все, что запланировал. Об этом он рассказал журналистам после победы.

Лазарев по итогам короткой и произвольной программ набрал 273,56 балла.

"Это было очень важно для меня, на этом этапе я сделал все, что хотел, - рассказал Лазарев. - Я усердно готовился, катал больше программ и рад, что получилось".

Победитель этапа рассказал, что после четвертого этапа в Казани облегчил контент. "Мы немного облегчили программу - убрали сальхов, и, как можно заметить, так только лучше. Здесь мне было спокойнее, чем обычно".

Лазарев отметил, что его очень мотивируют совместные тренировки в группе Сергея Давыдова с Марией Гордеевой, которая стала бронзовым призером этапа. "На тренировках, когда мы к первенству готовились, напрыгивали четверные, это подстегивало", - сказал он.

О соперничестве с учеником группы Этери Тутберидзе Арсением Федоровым перед прокатом в пятницу Лазарев не думал. "Я не особо зацикливался на этом, давления особо не было", - отметил победитель московского этапа. 

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Фигурное катание
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