РФС планирует пригласить белорусского судью Кульбакова для работы на матчах РПЛ весной

Ранее председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев заявлял, что белорусские арбитры будут привлекаться к работе на матчах РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 24 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) планирует пригласить белорусского арбитра Алексея Кульбакова для работы на матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) весной 2024 года. Об этом журналистам рассказал председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.

Ранее Каманцев рассказал, что белорусские арбитры будут привлекаться к работе на матчах РПЛ.

"Тут осталось мало времени, понимаете, тут все-таки некоторые организационные особенности, связанные с платежами, билетами и еще чем-то. Если тур пройдет хорошо, то мы все-таки на весну планируем приглашение. Может быть, в последнем туре до перерыва будет, но это организационные вопросы больше", - сказал Каманцев.