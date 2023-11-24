24 ноября, 16:20
Фигурное катание

Ученик Тутберидзе Федотов испытал смешанные эмоции от второго места на этапе Гран-при

Арсений Федотов стал вторым на этапе юниорского Гран-при России в Москве

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Подопечный тренера Этери Тутберидзе фигурист Арсений Федотов отметил, что испытал смешанные чувства от второго места на этапе юниорского Гран-при России в Москве. Об этом Федотов рассказал журналистам.

Федотов по сумме короткой и произвольной программ набрал 269,70 балла.

"Смешанные чувства - и рад, и не очень. Сегодня у меня особо вопросов нет - по короткой проиграл, глупо ошибался. В короткой я на тренировках постоянно катаю чисто, может быть, здесь переволновался. Буду разбираться", - отметил Федотов.

Первое место в соревнованиях занял Лев Лазарев из группы Сергея Давыдова, который набрал 273,56 балла. "Рано или поздно это должно было случиться. С другой стороны, Лёва это заслужил, очень хорошо катал. Я его поздравляю", - сказал Федотов. 

Теги:
Фигурное катание
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