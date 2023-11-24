Каманцев рассказал о препятствиях к назначению российских арбитров на международные матчи

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС отметил, что в организации довольны тем международным сотрудничеством в области судейства, которое есть на данный момент

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не назначает российских арбитров из-за сложностей с поиском дружественных стран. Такое мнение журналистам высказал председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

"Я не могу сказать, почему наших арбитров не назначают на матчи еврокубков, это УЕФА, - сказал Каманцев. - УЕФА - это топ-соревнования, но для нас лучше международное сотрудничество, которое есть сейчас. Плюс в том, что мы сами определяем совместно с другой федерацией, какие судьи поедут, если они там плохо отработали, мы здесь тоже их ограничим в назначениях, то есть существует взаимная ответственность. Понятно, что другая сторона может высказать пожелания, но мы можем сказать, что у нас он не так работал, как мы ожидали".

"Уровень матчей, который будет в Саудовской Аравии, тоже высокий, понятно, что хотелось бы видеть Сергея Карасева и других арбитров в весенней части еврокубков, но давайте исходить из того, что можно сделать. Планку ожиданий опускаем на нынешнее наше состояние, исходя из этого, движение вперед есть, мы счастливы, что оно есть. Нет, в УЕФА не могут думать о том, что у нас работают арбитры на Кубке России во время еврокубков, поэтому не назначают. УЕФА делает назначения серьезно загодя, направляет их нам, мы их исключаем из назначений, как правило, это происходит за две недели и больше. Когда мы получили приглашение для Веры Опейкиной, до матча было очень много времени, естественно, мы расчистили график, перед игрой назначали ее с той бригадой, с которой она едет на международный матч. Я думаю, что у них сложность подбора матча дружественных так называемых стран и прочее", - добавил Каманцев.

24 октября РФС подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии в области судейства. 11 ноября российский арбитр Сергей Иванов провел в качестве видеоассистента рефери матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии между клубами "Аль-Охдуд" и "Аль-Хазем". Позднее президент РФС Александр Дюков сообщил "Спорт-экспрессу", что приглашение из Саудовской Аравии получил Карасев.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации. В сентябре 2023 года российский арбитр Карасев прошел сборы для элитных арбитров УЕФА, а Опейкина стала первым российским судьей, обслужившим матч под эгидой УЕФА с момента отстранения российского футбола.