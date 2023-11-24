Митрофанов: РФС рассматривает команды из Европы в качестве соперников сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза отметил, что ведутся переговоры с большим количеством сборных

ХИМКИ /Московская область/, 24 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) рассматривает европейские сборные в качестве соперников российской национальной команды по товарищеским матчам. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

"Действительно, ведутся переговоры с достаточно большим количеством сборных, сейчас просто немного другая ситуация, с учетом того что ряд европейских команд, которые вышли на Евро, тоже будут проводить товарищеские матчи. Сейчас соперники, видимо, определяются раньше, потому что все заинтересованы в том, чтобы март сформировать уже сейчас, а не ближе к марту. Надеемся, что немного времени займет это принятие решений, здесь не только от нас зависит, но и от других стран. Нами всегда рассматривались команды из Европы, но, во-первых, готовы ли они играть, а во-вторых, они были заняты. Сейчас кто-то освободился, поэтому посмотрим", - сказал Митрофанов.

"Мы не отрицали и говорили еще в том числе во время форума Россия - Африка, что мы вели переговоры и ведем переговоры с Буркина-Фасо. Приглашали их летом. Если бы они приехали в июне, то мы бы и летний сбор провели с двумя матчами", - добавил генеральный секретарь РФС.

Молодежная сборная России в октябре на выезде провела несколько товарищеских матчей с бразильскими молодежными командами. "В этом году и в ноябре получали предложение второй раз поехать в Бразилию с другими командами, но это и ребятам очень тяжело. Во-первых, нужно постоянно их мотать в другие часовые зоны, это тоже не очень правильно, поэтому думаю, что будут еще матчи. У нас сейчас девчонки играли в Аргентине, команды поедут в Парагвай, свыше 120 человек четырьмя возрастами", - рассказал Митрофанов.

"С другими странами БРИКС мы ведем переговоры тоже в том числе, у нас есть ряд интересных, как нам кажется, предложений, но правда есть сложность и для нас, и для них. Не всегда совпадает с окнами ФИФА, но совпадает с иными мероприятиями, поэтому подгадываем, чтобы у них и у нас не было чемпионатов", - заключил он.