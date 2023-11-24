Митрофанов отметил рост уровня женского футбола в России

Футболистки петербургского клуба "Зенит" со счетом 2:1 обыграли московский ЦСКА и выиграли чемпионат России

ХИМКИ/Московская область/, 24 ноября. /ТАСС/. Уровень женского футбола в России в последние годы растет. Такое мнение журналистам высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

24 ноября женская команда "Зенита" во второй раз подряд стала чемпионом России. Футболистки петербургского клуба со счетом 2:1 в решающем матче последнего тура обыграли московский ЦСКА.

"Если бы не погода, то были бы всем довольны. А так, интересный чемпионат, действительно закончился настоящим золотым матчем, оба тайма сложились по-разному. Мы видим, что уровень женского футбола в России растет. Я надеюсь, что и болельщики видят, и показатели посещаемости на таких топовых соревнованиях, как финал кубка и Суперкубок, постепенно растут", - отметил Митрофанов.

"Надеюсь, что в следующем году, когда будет другое количество команд, в том числе дополнительно крупные клубы образуют команды в женской Суперлиге, будет еще более интересно", - добавил он.

В следующем сезоне участие в чемпионате России примет женская команда московского "Спартака".