Вратарь "Тампы" Василевский проведет первый матч в сезоне НХЛ в ночь на 25 ноября

Голкипер пропустил начало сезона из-за травмы

ТАСС, 24 ноября. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский примет участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной". Об этом своей странице в социальной сети X (ранее - Twitter) сообщает телеканал Sportsnet со ссылкой на главного тренера "Тампы" Джона Купера.

Встреча начнется 25 ноября в 04:00 мск и пройдет на домашней площадке "Каролины". В конце сентября Василевский перенес операцию на спине, из-за которой пропустил начало сезона.

Василевскому 29 лет, он был выбран "Тампой" под общим 19-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2012 года. Вместе с командой голкипер дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021), один раз стал обладателем награды "Везина трофи" (2019), присуждаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата, а также один раз получал "Конн Смайт трофи" (2021) - приз самому ценному игроку плей-офф.

"Тампа" после 20 игр набрала 23 очка и занимает третье место в Атлантическом дивизионе. "Каролина" с 22 очками в 18 играх располагается на третьей строчке в Столичном дивизионе.