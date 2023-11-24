24 ноября, 18:48,
обновлено 24 ноября, 19:29
Фиджитал-спорт

Участник турнира по фиджитал-хоккею считает, что киберспорт помогает лучше видеть площадку

На "Татнефть-Арене" в Казани проходит турнир по фиджитал-хоккею, победитель которого получит право выступить на "Играх будущего"

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Игра в хоккей на приставке позволяет взглянуть на картину на льду со стороны и оценить, как необходимо действовать в той или иной ситуации. Такое мнение ТАСС высказал участник команды по фиджитал-хоккею РФСО "Локомотив" Даниил Сурканов.

В пятницу спортсмены РФСО "Локомотив" уступили команде "Бутырка" в матче за третье место на турнире по фиджитал-хоккею со счетом 5:8.

"Мне кажется, что у фиджитал-спорта большое будущее. Молодым ребятам интересно как играть на льду, так и в перерывах ото льда, собравшись дома с друзьями, поиграть в приставку. Тем более диджитал-часть дает возможность взглянуть на картинку со стороны. То есть молодежь может увидеть со стороны, как они действуют, куда им можно открыться, как отдать пас, чтобы забить гол, а потом, уже выходя на лед, это использовать. Я считаю, что это идет на пользу, если все в меру, конечно же", - рассказал Сурканов.

Спортсмен отметил, что диджитал-часть соревнований ему далась сложнее, чем игра на льду. "Я в приставку если и играю, то обычно это не хоккей или футбол, а какая-нибудь сюжетная игра. Но я в целом редко играю в приставку, а в хоккей, можно сказать, всю жизнь. Это моя страсть, моя любовь", - поделился он.

Хоккеист добавил, что команда осталась недовольна показанным на турнире результатом, спортсмены намерены сделать работу над ошибками и подойти к следующему турниру более подготовленными. "Как игра, так и турнир прошли на высоком уровне, спасибо организаторам. Очень большие эмоции испытали, именно положительные. Своей игрой мы, конечно же, недовольны, могли лучше выступить. Много ошибок допускали в диджитал-части. Зато знаем, над чем работать, в чем добавлять", - заключил он.

"Киберспорт привлекает в хоккей новых людей"

Участник команды "Бутырка" Юрий Сироткин рассказал, что сначала скептически относился к фиджитал-спорту, но теперь считает, что компьютерные игры могут привлечь новых людей к занятию хоккеем.

"Сначала я, конечно, скептически относился к такому направлению, как фиджитал. Все-таки я приверженец старой школы: хоккей на льду - это то, что нам нужно, а в приставку никогда не играл. Но можно заметить, как в последнее время все более популярным становится тренд на виртуальную реальность, все больше и больше молодежи сидит в компьютерных клубах, а не выходят играть. Поэтому я думаю, что такие турниры привлекут больше публики к нашему любимому виду спорта, и те ребята, которые раньше играли только в приставку, будут выходить на лед", - поделился спортсмен.

Хоккеист отметил, что перед турниром команда проводила тренировки как за приставкой, так и на льду. Каждый член команды оттачивал мастерство как в диджитал-части, так и в физической, не отдавая приоритет одному направлению. "Все в нашей команде готовились к обеим частям турнира, у нас не было никакого разделения, как в большинстве команд здесь. То есть мы всей командой приезжали и тренировали сначала диджитал-часть, потом уже на льду. Готовились к обеим частям состязания. К сожалению, пришлось бороться за бронзовые медали, хотелось бы за золотые. Но главное - мы в призерах, поэтому в целом довольны. Будем тренироваться еще, чтобы в дальнейшем исправлять позиции", - сказал Сироткин.

23-24 ноября на "Татнефть-Арене" в Казани проходит турнир по фиджитал-хоккею, победитель которого получит право выступить на "Играх будущего". Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. 

Теги:
Фиджитал-спорт
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