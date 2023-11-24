Вратарь ЦСКА Гамзин рассказал, что ему нравится игра Сорокина и Шестеркина в НХЛ

В пятницу ЦСКА обыграл минское "Динамо", а 20-летний голкипер армейцев в карьере сыграл "на ноль" в матче КХЛ

МИНСК, 24 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер московского ЦСКА Дмитрий Гамзин постоянно следит за игрой вратарей Ильи Сорокина и Игоря Шестеркина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

ЦСКА в пятницу в Минске обыграл "Динамо" со счетом 4:0. 20-летний голкипер впервые не пропустил ни одной шайбы в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). ЦСКА победил во всех семи матчах, в которых принимал участие Гамзин. Вратарь побил рекорд Сорокина, который помог ЦСКА одержать шесть побед в шести первых играх за армейцев.

"Мне очень нравится, как играют наши российские вратари в Америке - Сорокин, Шестеркин. Я постоянно смотрю повторы, наблюдаю за ними, - сказал Гамзин. - Что касается прошедшей игры, то классно, что получился "сухарь" против такого сильного соперника".

"Рад, что ребята выручили меня в третьем периоде, в котором особой нагрузки не было. Сложно было во втором периоде, постоянно были выходы два в одного. В третьем периоде ребята перевели шайбу в зону "Динамо" и все время почти там играли", - добавил он.

Гамзин был близок к тому, чтобы сыграть "на ноль" в матчах с "Сочи" и хабаровским "Амуром", в которых ЦСКА одержал победы с одинаковым счетом 2:1. "Не сказать, чтобы я расстраивался, если не было "сухого" матча. "Сухарь" - это дополнительный бонус", - сказал он.

19-летний нападающий ЦСКА Кирилл Долженков забросил в Минске свою первую шайбу в КХЛ, играя в тройке с Павлом Карнауховым и Андреем Светлаковым. "Здорово играть в тройке с ребятами, которые провели уже шесть-семь сезонов, мастеровитыми, - отметил Долженков. - Вызов в основную команду всегда вызывает положительные эмоции, всегда видно, что за всеми следят, и понятно, для чего ты работаешь. Начал потихоньку получать больше игрового времени, движение идет получше".