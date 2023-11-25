Матчем ЦСКА - "Динамо" и еще тремя играми стартует 16-й тур РПЛ

Также в субботу "Крылья Советов" сыграют с "Локомотивом", "Зенит" - с "Сочи", "Балтика" - со "Спартаком"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Программа 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Крылья Советов" - "Локомотив", "Зенит" - "Сочи", ЦСКА - "Динамо" и "Балтика" - "Спартак".

В центральном матче дня московский ЦСКА на своем поле сыграет со столичным "Динамо". Встреча пройдет на "ВЭБ-Арене" и начнется в 17:30 мск. Бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 15 матчах, опережая ЦСКА и самарские "Крылья Советов" по дополнительным показателям.

Бывший футболист "Динамо" Дмитрий Булыкин считает, что обе команды имеют равные шансы на победу. "Дерби бывают скучными или очень жаркими, я надеюсь, что это будет красивая игра в морозную погоду команд, которым нужны очки и которые борются за медали, - сказал Булыкин ТАСС. - Я думаю, что нас ждет бескомпромиссная игра, ребята будут очень настроены победить. Хотя по составам я бы оценивал шансы равными, победит тот, кто лучше окажется на поле в эти 90 минут".

В первом круге "Динамо" обыграло ЦСКА со счетом 2:1. В последний раз ЦСКА одержал домашнюю победу над бело-голубыми 24 апреля 2022 года, та встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. Последняя гостевая победа "Динамо" над красно-синими датирована 27 октября 2019 года, та игра завершилась со счетом 1:0.

В субботней игре из-за перебора желтых карточек "Динамо" не поможет мексиканский полузащитник Луис Чавес. Также в матче не примет участия нападающий бело-голубых Вячеслав Грулев, который продолжает восстанавливаться от перелома ноги. В составе ЦСКА будут отсутствовать защитник Игорь Дивеев и полузащитник Максим Мухин, которые также восстанавливаются от травм.

Матчи "Спартака" и "Зенита"

В первом матче субботы московский "Локомотив" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", встреча начнется в 13:00 мск. Самарская команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Железнодорожники с 24 очками располагаются на седьмой позиции. Игра команд в первой части чемпионата России завершилась вничью со счетом 1:1.

Закрывать программу игрового дня будет матч в Калининграде, где местная "Балтика" примет московский "Спартак", встреча начнется в 19:45 мск. В первом круге красно-белые одержали победу со счетом 2:1. После 15 туров "Спартак" с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, "Балтика" с 12 очками располагается на 14-й позиции.

Также в субботу петербургский "Зенит" примет "Сочи", начало матча запланировано на 15:15 мск. "Зенит" с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, 2 очка уступая лидирующему "Краснодару". "Сочи" с 10 очками располагается на последней, 16-й позиции. В составе петербургской команды из-за повреждения не сыграет лучший бомбардир текущего сезона чемпионата России колумбийский нападающий Матео Кассьерра, в активе которого 12 мячей. Матч первой части чемпионата России между командами завершился победой "Зенита" со счетом 2:0.

Программа 16-го тура РПЛ завершится в воскресенье. В этот день состоятся игры "Оренбург" - "Ахмат", "Урал" - "Краснодар", "Рубин" - "Факел" и "Ростов" - "Пари Нижний Новгород".