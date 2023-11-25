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Шахматные турниры

Непомнящий сыграл вничью с Каруаной в четвертом туре Кубка Синкфилда

Соревнования проходят в США

ТАСС, 25 ноября. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с американцем Фабианом Каруаной в партии четвертого тура Кубка Синкфилда - заключительного этапа Grand Chess Tour. Соревнование проходит в Сент-Луисе (США, штат Миссури).

В первых трех турах не было ни одной результативной партии. Первую победу на турнире в четвертом туре одержал американец Уэсли Со, обыгравший представляющего Румынию Рихарда Раппорта. В следующем туре Непомнящий черными фигурами сыграет с французом Максимом Вашье-Лагравом.

После четырех туров лидером является Уэсли Со, набравший 2,5 очка. У Вашье-Лаграва, Каруаны, француза Алирезы Фируджи и Непомнящего по 2 очка. У нидерландца Аниша Гири и представителей США Левона Ароняна и Леньера Домингеса Переса - по 1,5 очка, у Раппорта - 1 очко.

Кубок Синкфилда состоит из девяти туров, участники играют друг с другом по круговой системе в один круг, контроль времени классический. Призовой фонд турнира составляет $350 тыс., победитель получит $100 тыс. Общий призовой фонд Grand Chess Tour равен $1,4 млн. Турнир продлится до 30 ноября, в случае необходимости назначения дополнительных партий - до 2 декабря. Выходной день - 26 ноября. 

Теги:
Шахматные турнирыНепомнящий, Ян Александрович
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