Кучерова признали первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге

Российский нападающий возглавил списки лучших бомбардиров и снайперов НХЛ текущего сезона, забросив две шайбы и сделав четыре результативные передачи в матче против "Каролины"

ТАСС, 25 ноября. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Утром 25 ноября по московскому времени "Тампа" на выезде со счетом 8:2 обыграла "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Кучеров набрал шесть очков, забросив две шайбы и отдав четыре результативные передачи. На счету российского нападающего теперь 35 очков (15 заброшенных шайб + 20 передач) в 20 играх, он возглавляет списки лучших бомбардиров и снайперов текущего сезона.

Третьей звездой дня стал одноклубник Кучерова канадский нападающий Брэйден Пойнт, оформивший хет-трик в матче против "Каролины". Второй звездой дня стал американский голкипер "Виннипега" Коннор Хеллебайк, который в гостевом матче против "Флориды" (3:0) отразил все 32 броска по воротам.