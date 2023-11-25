25 ноября, 07:36
НХЛ

Кучерова признали первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров. AP Photo/ Karl B DeBlaker
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров
© AP Photo/ Karl B DeBlaker

Российский нападающий возглавил списки лучших бомбардиров и снайперов НХЛ текущего сезона, забросив две шайбы и сделав четыре результативные передачи в матче против "Каролины"

ТАСС, 25 ноября. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Утром 25 ноября по московскому времени "Тампа" на выезде со счетом 8:2 обыграла "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Кучеров набрал шесть очков, забросив две шайбы и отдав четыре результативные передачи. На счету российского нападающего теперь 35 очков (15 заброшенных шайб + 20 передач) в 20 играх, он возглавляет списки лучших бомбардиров и снайперов текущего сезона.

Третьей звездой дня стал одноклубник Кучерова канадский нападающий Брэйден Пойнт, оформивший хет-трик в матче против "Каролины". Второй звездой дня стал американский голкипер "Виннипега" Коннор Хеллебайк, который в гостевом матче против "Флориды" (3:0) отразил все 32 броска по воротам. 

Теги:
НХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация