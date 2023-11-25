Вратарь "Тампы" Василевский заявил, что еще чувствует дискомфорт после травмы

Российский хоккеист в сентябре перенес операцию на спине и провел первый матч в сезоне 25 ноября

ТАСС, 25 ноября. Российскому вратарю клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Андрею Василевскому все еще тяжело играть после перенесенной травмы спины. Комментарий Василевского приводит пресс-служба НХЛ.

Утром 25 ноября по московскому времени "Тампа" на выезде победила "Каролину" (8:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Василевский отразил 22 броска из 24. Для него этот матч стал первым в сезоне. В конце сентября голкипер перенес операцию на спине.

"Все еще очень тяжело для моего тела. Очевидно, что игра намного сложнее, чем тренировка, но первый матч уже закончен, и мы просто идем дальше", - сказал Василевский.

Он отметил поддержку со стороны одноклубников по ходу матча с "Каролиной". "Ребята играли передо мной невероятно, - отметил Василевский. - Много заблокированных ударов, очевидно, поддержка ворот. Просто замечательно. Не может быть более идеального варианта для первой игры".

"Василевский - один из лучших игроков в нашей команде, если не лучший, - сказал в свою очередь главный тренер "Тампы" Джон Купер. - Это воодушевляет, когда у тебя есть полный арсенал [игроков]. Когда у тебя есть парни, к которым ты привык, это определенно помогает. Я думаю, что ребята действительно постарались ради него в сегодняшнем матче".

Василевскому 29 лет, он был выбран "Тампой" под общим 19-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2012 года. Вместе с командой голкипер дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021), один раз стал обладателем награды "Везина трофи" (2019), присуждаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата, а также один раз получал "Конн Смайт трофи" (2021) - приз самому ценному игроку плей-офф.