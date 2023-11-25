Матыцин: во Всероссийской федерации легкой атлетики работает целеустремленная команда

Министр спорта выступил на отчетной конференции ВФЛА

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российская легкая атлетика активно развивается, во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) работает целеустремленная и профессиональная команда. Об этом на отчетной конференции ВФЛА заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"В марте этого года права ВФЛА были восстановлены, - сказал Матыцин. - И это не только, скажем так, формальное решение, с моей точки зрения. Это официальное признание того, что российская легкая атлетика активно развивается, что подтверждается по многим критериям. Самое главное - я вижу, что работает очень целеустремленная, профессиональная команда".

"Значительно расширился календарь всероссийских соревнований, появилась серия "Королева спорта", которая проводилась на высоком организационном уровне. В меня вселяют уверенность значительный рост количества участников и результаты, которые показывают спортсмены на соревнованиях, их мотивация, интерес регионов к развитию легкой атлетики. Мы понимаем, что звание "королевы спорта" - это не просто красивое наименование. За этим стоит труд тысяч людей - спортивных школ, вас как организаторов, руководителей регионов и нас, Министерства спорта, которое координирует эту работу", - добавил министр спорта.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в марте приняла решение восстановить членство ВФЛА в своей организации, которого та лишилась в ноябре 2015 года после серии допинговых скандалов.