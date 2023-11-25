25 ноября, 08:28
Летние олимпийские виды спорта

Рекордсмен мира по плаванию Колесников хотел бы сыграть в медиабаскетболе

Климент Колесников. Егор Алеев/ ТАСС
Климент Колесников
© Егор Алеев/ ТАСС

В ноябре в России завершается второй сезон медийной баскетбольной лиги, в ней принимают участие представители шоу-бизнеса, блогеры и известные спортсмены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Рекордсмен мира и вице-чемпион Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников хотел бы попробовать свои силы в медиабаскетболе, но в данный момент не располагает достаточным количеством времени для этого. Об этом он рассказал ТАСС во время чемпионата России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге.

"С удовольствием, - ответил Колесников на вопрос о готовности сыграть в медиабаскетболе. - Но проблема заключается в том, что у пловцов нет времени: у нас циклический вид спорта, и тренировки проходят постоянно. Я бы с удовольствием, и сам бы им сообщил о желании поиграть, но, к сожалению, времени на это нет".

В ноябре в России завершается второй сезон медийной баскетбольной лиги, в которой участвуют представители шоу-бизнеса, блогеры и известные спортсмены.

"Не думаю, что я бы там затерялся. Ребята же там не профессионалы, я себя тоже так не позиционирую. Слэм-данки (в баскетболе - броски в корзину сверху - прим. ТАСС)? Если бы я тренировал вертикальный прыжок, то я бы клал их, но поскольку направленность у меня иная, работают другие мышцы. А летом, когда форма другая, можно спокойно сверху класть", - отметил он.

Колесникову 23 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовым призером Игр-2021 на дистанции 100 м вольным стилем. Спортсмен является шестикратным чемпионом мира на короткой воде, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года. В финале Кубка России в конце июля Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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