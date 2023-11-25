Матыцин надеется, что Россия пробьет брешь во взаимодействии с международными федерациями

По мнению министра спорта РФ, World Athletics должна понимать, что без российских спортсменов легкая атлетика много теряет

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) должна понимать, что без участия ведущих российских спортсменов в крупных турнирах мировая легкая атлетика много теряет. Такое мнение высказал делегатам отчетной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы, конечно, надеемся, что пробьем брешь во взаимодействии с международными федерациями, - сказал Матыцин. - Я думаю, что и World Athletics тоже понимает, что без участия олимпийских чемпионов, призеров Олимпийских игр в тех же турнирах Бриллиантовой лиги [легкая атлетика] много теряет".

"Представители ВФЛА успешно выступили на Играх стран СНГ. Мы видим, что у нас много талантливых молодых спортсменов, что тоже говорит о потенциале развития вида спорта. Уверен, что легкая атлетика будет "бриллиантом" в короне новых форматов соревнований: Игры стран БРИКС, Игры дружбы, которые пройдут в наступающем году", - добавил министр спорта.

Российские и белорусские легкоатлеты по решению World Athletics с марта 2022 года лишены возможности выступать на крупных международных соревнованиях из-за обострения ситуации на Украине.