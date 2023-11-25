25 ноября, 08:53

Матыцин считает, что в ВФЛА выстроена системная работа по борьбе с допингом

Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена членства в World Athletics восемь лет назад, отстранение продлевалось более 15 раз, организация была восстановлена в правах только в марте 2023 года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ведет системную работу по борьбе с допингом. Такое мнение делегатам отчетной конференции ВФЛА высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Сейчас вместе с коллегами из Российского антидопингового агентства мы видим, что отечественная легкая атлетика - это максимально чистый спорт, - сказал Матыцин. - Особое внимание федерация уделяет борьбе с допингом. Видим, что здесь выстроена системная работа. Поэтому можем с уверенностью сказать, что такое взаимодействие в меня как министра и в моих коллег из министерства вселяет уверенность, что ВФЛА - на правильном пути".

ВФЛА была лишена членства в международной федерации (World Athletics) в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая на протяжении почти восьми лет выполнение плана восстановления ВФЛА. Отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз, и только в марте 2023 года членство в World Athletics было восстановлено. 

Теги:
ДопингЛетние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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