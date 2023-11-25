25 ноября, 09:12
Летние олимпийские виды спорта

Матыцин: перед российскими федерациями стоит задача укрепить национальную систему спорта

Министр спорта отметил особое значение взаимодействия с регионами для выполнения поставленных задач

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Укрепление российской системы спорта - первоочередная задача, которая стоит перед отечественными спортивными федерациями. Об этом на отчетной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Не только для легкой атлетики, но и для всех видов спорта я вижу задачу на ближайшее время в укреплении нашей национальной системы, в развитии системы соревнований, разных форматов, коммерческих соревнований, в том числе в регионах, в проведении максимального количества соревнований, чтобы популяризировать вид спорта, привлекать все большее число занимающихся, - сказал Матыцин. - Легкая атлетика является базой для многих видов спорта. Хочу порекомендовать ВФЛА взаимодействовать с другими федерациями, мне очень импонирует ваш системный подход, максимальная публичность и открытость. Вы готовы выслушивать мнение регионов".

"Я сам прошел такую школу взаимодействия с регионами, было много проблем, они наверняка остаются и сейчас. Если есть критика, она всегда приветствуется, но конструктивная. В этом я вижу тенденцию развития спорта в России - там, где есть традиции многолетние, их надо чтить. В этом году празднуется 100-летие государственной системы управления [в сфере физической культуры и спорта], на протяжении всех этих лет во всех проектах легкая атлетика была консолидирующим фактором", - заключил министр. 

Теги:
Летние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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