25 ноября, 11:46
Фигурное катание

Самсонов включит два четверных прыжка в короткую программу на чемпионате России

Даниил Самсонов. Сергей Бобылев/ ТАСС
Даниил Самсонов
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Фигурист занимает промежуточное второе место на этапе Гран-при России

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Подопечный тренера Этери Тутберидзе Даниил Самсонов на чемпионате России по фигурному катанию намерен исполнить два четверных прыжка в короткой программе. Об этом Самсонов рассказал журналистам.

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В субботу на шестом этапе Гран-при России в Москве Самсонов исполнил один четверной прыжок в короткой программе и занял по ее итогам второе место, набрав 95,34 балла.

"Я сальхов в три раза лучше чувствую, чем лутц. Я предложил с двумя четверными, мне сказали, что это риск. Сказали: если с одним выступишь, сможешь конкурировать. Тактика сработала", - отметил Самсонов.

"Но лутц я все равно тренирую. Поэтому на чемпионате буду с двумя [четверными прыжками] кататься. Там все 18 человек будут сильными, особенно у мальчиков", - добавил фигурист.

Произвольную программу на этапе Гран-при в Москве фигуристы покажут 26 ноября. Чемпионат России пройдет с 20 по 25 декабря в Челябинске. 

Теги:
Фигурное катание
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