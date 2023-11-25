Ветлугин признался, что готов был умереть от волнения перед прокатом на этапе Гран-при

Фигурист отметил "сильнейшее напряжение" на этапе Гран-при России в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Подопечный тренера Алексея Мишина Матвей Ветлугин испытывал сильное волнение перед короткой программой на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве. Об этом Ветлугин рассказал журналистам.

После короткой программы Ветлугин занимает первое место, набрал 99,02 балла.

"Сильнейшее напряжение. Алексей Николаевич [Мишин], когда с Соней Самодуровой меня провожал перед прокатом, что-то мне сказал, я не помню, я ответил: "Я готов здесь умереть, я очень сильно волнуюсь", - сказал Ветлугин. - Но грех жаловаться - основные элементы выполнены, но мне всегда хочется получать удовольствие. Даже если что-то не получается, это может быть в удовольствие, спокойное катание. "Мегаспорт" располагает к ответственности - это главная арена фигурного катания в стране".

"Лидерство - хорошо, значит, завтра последним буду кататься, у нас же нет малых медалей, как за спринт в биатлоне. Тогда бы я порадовался, а так - я пока ничего не выиграл, - добавил Ветлугин. - Мне не понравилось, чувства свободы и удовольствия от проката было мало. Такое было состояние, и на него было сложно повлиять, сильнейшее напряжение".

Произвольную программу на этапе Гран-при России в Москве фигуристы представят 26 ноября.