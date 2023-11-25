Фигурист Самсонов рассказал, что был шокирован высокой оценкой на этапе Гран-при

Спортсмен занимает второе место после короткой программы на этапе Гран-при России в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ученик тренера Этери Тутберидзе Даниил Самсонов был очень удивлен высокими баллами, которые он получил за исполнение короткой программы на шестом этапе Гран-при России в Москве. Об этом фигурист рассказал журналистам.

В субботу Самсонов занял второе место по итогам короткой программы на этапе Гран-при России в Москве, набрав 95,34 балла. Лидирует Матвей Ветлугин (99,02), третьим идет Владислав Дикиджи (94,48), четвертым - Марк Кондратюк (94,21).

"Только первый день закончился, впереди самое сложное - произвольная программа. По итогам короткой первая четверка очень близко идет, настраиваемся завтра только на чистоту, как и сегодня. Понимал, что за 90 баллов при хорошем прокате могу выйти. Но когда поставили 95, очень удивился, был шокирован", - отметил Самсонов.

"Наверное, для такого проката это нормальные баллы, примерно мы все в одну технику уложились, но Матвей получше меня катается, повыше компоненты. Считаю, что баллы объективны. Тренировки за пару дней до соревнований вообще не шли. Было волнение, но поспал, отключился от всего, просто вышел, катался, прыгал", - добавил фигурист.

Произвольную программу на этапе Гран-при в Москве фигуристы покажут 26 ноября.