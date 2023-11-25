Дикиджи рад, что смог побороться за тройку в короткой программе, несмотря на болезнь

Дикиджи идет третьим после короткой программы на турнире, стартовавшем в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Фигурист Владислав Дикиджи не успел восстановиться после простуды к московскому этапу российской серии Гран-при, но был рад побороться за место в тройке после короткой программы. Об этом фигурист рассказал журналистам после проката.

Дикиджи идет третьим после короткой программы на турнире, стартовавшем в Москве. Фигурист ранее занял первое место на этапе серии в Казани и должен был выступить на следующем этапе в Самаре, однако был вынужден сняться с соревнований из-за простуды.

"После болезни не успел толком восстановиться, потерял немного форму, кататься по дыхалке стало тяжелее, даже сейчас невозможно, - рассказал Дикиджи. - Но я доволен - поборолся. Что дальше делать? Выживать, бороться, стараться".

"Моя задача - хотя бы на чемпионат России отобраться, я с этой целью сюда приехал. Но до конца не выздоровел, кашель. После проката так кашлял, что остановиться не мог", - признался спортсмен.

Произвольную программу участники этапа Гран-при представят 26 ноября.