Женская сборная России по футзалу может выступить на турнире CAFA

Соревнования запланированы на февраль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Спортсменки сборной России по футзалу в феврале могут принять участие в турнире Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Ведутся переговоры по поводу участия женской сборной России по футзалу в турнире CAFA, который запланирован на февраль", - сообщили в организации.

CAFA является одной из пяти региональных ассоциаций Азиатской футбольной конфедерации, в ее состав входят национальные федерации Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ее штаб-квартира находится в Душанбе.

В марте этого года обсуждалась вероятность участия сборной России в чемпионате CAFA, который прошел в июне и завершился победой сборной Ирана.

Российские клубы и сборные с весны 2022 года отстранены от участия в турнирах Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций в связи с событиями на Украине.