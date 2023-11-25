ВФЛА не получала от World Athletics заявлений на тему участия иностранцев в Играх дружбы

В конце октября Международный олимпийский комитет отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не связывалась со Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) по вопросу участия спортсменов в летних Играх дружбы, которые пройдут в сентябре 2024 года в России. Об этом сообщил журналистам президент ВФЛА Петр Иванов.

"Международная ассоциация легкоатлетических федераций пока не высказывалась по вопросу возможности участия спортсменов в Играх дружбы, - сказал Иванов. - Мы с World Athletics находимся в контакте. Недавно мы получили от них письмо, в котором была отражена их позиция по выработке критериев допуска россиян на международные старты. Для нас важно, что рабочая группа сформирована и она работает".

В конце октября Международный олимпийский комитет отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. Позже генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что в организации обеспокоены проведением Игр дружбы в России. Он отметил, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства кодексу WADA.

Легкоатлетический турнир Игр дружбы пройдет во второй половине сентября 2024 года в Екатеринбурге.