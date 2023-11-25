25 ноября, 13:10
Фигурное катание

Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России по фигурному катанию

Камила Валиева. Сергей Бобылев/ ТАСС
Камила Валиева
© Сергей Бобылев/ ТАСС

На второй строчке располагается Софья Муравьева, на третьей - Вероника Яметова

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева лидирует после короткой программы на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят на арене "Мегаспорт" в Москве.

Валиева набрала 81,27 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (76,67 балла). Третьей стала Вероника Яметова (70,67).

Произвольную программу женщины представят 26 ноября.

Соревнования в Москве являются заключительным этапом Гран-при России. Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. Победительницей первого и второго этапов стала Аделия Петросян, третьего - Анна Фролова, четвертого - Муравьева, пятого - Ксения Синицына.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 

Теги:
Фигурное катаниеВалиева, Камила Валерьевна
© Информационное агентство ТАСС
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