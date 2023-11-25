Глава ВФЛА заявил, что российская легкая атлетика с уверенностью смотрит в будущее

Петр Иванов отметил, что сейчас организация сосредоточена на внутренних турнирах

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сконцентрирована на развитии своего вида спорта внутри страны. Об этом журналистам сообщил президент ВФЛА Петр Иванов после окончания отчетной конференции.

"В какой-то момент мы были больше сконцентрированы на представительстве наших спортсменов на международной арене, - сказал Иванов. - А сегодня перенесение акцента на внутренние турниры привело к тому, что увеличилось количество атлетов, повысилось качество организации, выросли призовые, а также интерес к легкой атлетике. Это касается не только профессионального спорта, но также любительского, детского, студенческого. Вся большая легкоатлетическая команда вовлечена в этот процесс, мы с уверенностью смотрим в будущее".

"Не сомневаемся, что следующий год, на который запланированы два больших международных турнира, принесет нам хорошие результаты. Уверены, что Игры БРИКС и Игры дружбы пройдут на высоком уровне, учитывая тот опыт, который у нас есть", - добавил Иванов.

25 ноября в Москве в здании Олимпийского комитета России состоялась ежегодная отчетная конференция ВФЛА.