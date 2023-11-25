25 ноября, 13:13
Летние олимпийские виды спорта

Глава ВФЛА заявил, что российская легкая атлетика с уверенностью смотрит в будущее

Петр Иванов отметил, что сейчас организация сосредоточена на внутренних турнирах

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сконцентрирована на развитии своего вида спорта внутри страны. Об этом журналистам сообщил президент ВФЛА Петр Иванов после окончания отчетной конференции.

"В какой-то момент мы были больше сконцентрированы на представительстве наших спортсменов на международной арене, - сказал Иванов. - А сегодня перенесение акцента на внутренние турниры привело к тому, что увеличилось количество атлетов, повысилось качество организации, выросли призовые, а также интерес к легкой атлетике. Это касается не только профессионального спорта, но также любительского, детского, студенческого. Вся большая легкоатлетическая команда вовлечена в этот процесс, мы с уверенностью смотрим в будущее".

"Не сомневаемся, что следующий год, на который запланированы два больших международных турнира, принесет нам хорошие результаты. Уверены, что Игры БРИКС и Игры дружбы пройдут на высоком уровне, учитывая тот опыт, который у нас есть", - добавил Иванов.

25 ноября в Москве в здании Олимпийского комитета России состоялась ежегодная отчетная конференция ВФЛА. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация