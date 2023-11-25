В ВФЛА заявили, что продолжат приглашать на свои турниры атлетов из других видов спорта

Глава организации Петр Иванов отметил, что это вызывает огромный интерес у зрителей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) намерена и дальше проводить турниры, для участия в которых будут приглашаться представители из других видов спорта. Об этом журналистам рассказал президент ВФЛА Петр Иванов.

"Совершенно точно продолжим эту практику и в следующем году, - сказал Иванов. - Буквально накануне общался с несколькими руководителями других федераций на тему совместных мероприятий. У нас нет точных данных, насколько такие проекты вызвали интерес, но он очевиден. Во всяком случае телевизионные охваты были очень высокими".

"В частности, мероприятие на Никольской, где выступали не только профессиональные легкоатлеты, но и спортсмены из других видов спорта. Получилось не только спортивно, но и весело. Это здорово и красиво", - добавил глава ВФЛА.

5 июня в рамках Недели московского спорта в центре столицы на специальной площадке был проведен "Забег на Никольской", в котором также принимали участие представители футбола, фигурного катания, спортивной гимнастики, шахмат, армрестлинга и других видов спорта.