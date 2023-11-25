Фигуристка Валиева считает, что набирает форму по ходу сезона

Спортсменка занимает первое место после короткой программы на шестом этапе Гран-при России в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командном турнире фигуристка Камила Валиева набирает форму по ходу сезона и в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве каталась лучше, чем в Казани. Об этом Валиева рассказала журналистам.

Валиева занимает первое место после короткой программы на шестом этапе Гран-при России в Москве, набрав 81,27 балла. На четвертом этапе Гран-при, который проходил в Казани, фигуристка набрала 81,09 балла в короткой программе и тоже занимала первое место. По итогам произвольной программы фигуристка опустилась на четвертую строчку.

"Сегодня, правда, было намного лучше именно "по голове", я больше понимала, что делаю. Выверяла каждое движение, старалась шаг за шагом делать всю программу лучше. Хочется пробежать в спорте марафонскую дистанцию, лучше шаг за шагом, чем все подряд - и сразу, и ничего", - отметила Валиева.

"Там [в Казани] было весело. Не та форма, чтобы всегда катать хорошо, и, к сожалению, на тренировках это видно. Но к концу тренировочного процесса все плохое оставили там, хорошее наработали. Буду стараться показать свой максимум", - добавила фигуристка.

Произвольную программу одиночницы представят 26 ноября.