25 ноября, 13:27
Фигурное катание

Фигуристка Валиева считает, что набирает форму по ходу сезона

Камила Валиева. Сергей Бобылев/ ТАСС
Камила Валиева
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Спортсменка занимает первое место после короткой программы на шестом этапе Гран-при России в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командном турнире фигуристка Камила Валиева набирает форму по ходу сезона и в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве каталась лучше, чем в Казани. Об этом Валиева рассказала журналистам.

Валиева занимает первое место после короткой программы на шестом этапе Гран-при России в Москве, набрав 81,27 балла. На четвертом этапе Гран-при, который проходил в Казани, фигуристка набрала 81,09 балла в короткой программе и тоже занимала первое место. По итогам произвольной программы фигуристка опустилась на четвертую строчку.

"Сегодня, правда, было намного лучше именно "по голове", я больше понимала, что делаю. Выверяла каждое движение, старалась шаг за шагом делать всю программу лучше. Хочется пробежать в спорте марафонскую дистанцию, лучше шаг за шагом, чем все подряд - и сразу, и ничего", - отметила Валиева.

"Там [в Казани] было весело. Не та форма, чтобы всегда катать хорошо, и, к сожалению, на тренировках это видно. Но к концу тренировочного процесса все плохое оставили там, хорошее наработали. Буду стараться показать свой максимум", - добавила фигуристка.

Произвольную программу одиночницы представят 26 ноября. 

Теги:
Фигурное катаниеВалиева, Камила Валерьевна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация