Фигуристка Муравьева заявила, что тренеры отговаривали ее от исполнения тройного акселя

Спортсменка упала после исполнения тройного акселя

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Тренеры отговаривали подопечную Евгения Плющенко фигуристку Софью Муравьеву от исполнения тройного акселя в короткой программе на шестом этапе Гран-при России в Москве. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Муравьева по итогам короткой программы заняла второе место, набрав 76,67 балла. Фигуристка упала после исполнения тройного акселя.

"Это было чисто мое желание, меня тренеры отговаривали еще за три дня до турнира. Но на тренировках я его делала, ни одного падения не было из четырех и пяти. И на разминке сделала три. Наверное, то, что я расстраиваюсь, осознаю только сейчас, во время проката после акселя расстроилась, потом собралась, потом снова расстроилась", - отметила Муравьева.

На четвертом этапе Гран-при России в Казани Муравьева одержала победу по сумме программ. "После Казани я больше была уверена в себе, но не люблю ставить цели на пьедестал - всегда ставлю их на чистые прокаты. Все, что ни делается, к лучшему, я всегда так говорю, соберусь, стисну зубы и покажу то, что хочу показать", - сказала Муравьева.

"Довольна только на половину. Первой половиной недовольна, второй довольна, что логично. Будет ли завтра аксель, увидите. Завтра я постараюсь сделать то, что хочу", - заключила фигуристка.

Произвольную программу одиночницы представят 26 ноября. Лидерство после короткой программы захватила олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева, набрав 81,27 балла. Третью строчку занимает Вероника Яметова (70,67 балла).