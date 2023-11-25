Фигуристка Яметова призналась, что не пытается обращать внимание на соперниц

Спортсменка занимает третье место на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Вероника Яметова хочет быть конкурентоспособной на высоком уровне и старается не обращать внимания на соперниц. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

После короткой программы на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве, Яметова занимает третье место, набрав 70,67 балла. Лидирует Камила Валиева (81,27 балла), второй идет Софья Муравьева (76,67).

"Конечно, было немножко лучше, чем в Красноярске, но здесь тоже были недочетики, которые надо исправлять. Тоже был недочет на каскаде, как и в прошлый раз, но в общем прокатом я довольна. Я, конечно, не особо пытаюсь обращать внимание на соперниц, моя работа - катать чисто обе программы. Есть такое ощущение, что ты на высоком уровне, и хочется быть конкурентоспособной", - отметила Яметова.

"Здесь я чувствовала себя, как дома, мне было легко катать. Я до последнего момента не понимала, где нахожусь. Но когда я откатала программу, поняла, что это здорово", - добавила фигуристка.

Произвольную программу одиночницы представят 26 ноября.