"Зенит" установил рекорд по продолжительности результативной серии в РПЛ

В 16-м туре чемпионата России петербургская команда победила "Сочи" со счетом 3:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 3:0 обыграл "Сочи" в домашнем матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в присутствии 21 950 зрителей.

Счет на второй добавленной к первому тайму минуте открыл Родригао, во втором тайме отличились Вильсон Изидор (58) и Андрей Мостовой (89). Полузащитник "Зенита" Клаудиньо не смог реализовать пенальти на 52-й минуте.

Петербургский клуб продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до восьми матчей. В последний раз "Зенит" уступил 30 сентября "Оренбургу" в гостевом матче РПЛ (1:3). После этого сине-бело-голубые семь раз победили и еще один раз сыграли вничью.

"Зенит" довел результативную серию в РПЛ до 23 матчей, установив рекорд турнира по этому показателю. Ранее рекорд принадлежал московским ЦСКА (2003) и "Локомотиву" (2022-2023), которые отличались на протяжении 22 встреч подряд. В последний раз "Зенит" не сумел поразить ворота соперника в матче чемпионата России 16 апреля, когда на выезде сыграл вничью с "Ростовом" (0:0).

Подопечные Сергея Семака возглавили турнирную таблицу РПЛ с 33 очками, однако "Краснодар", идущий вторым и имеющий в активе 32 очка, проведет свою игру 16-го тура в воскресенье. "Сочи" занимает последнее, 16-е место, имея в активе 10 очков. В следующем туре "Зенит" 3 декабря на выезде встретится с московским "Локомотивом", "Сочи" днем ранее примет самарские "Крылья Советов".

Также на следующей неделе пройдут первые матчи четвертьфинальной стадии "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Зенит" 28 ноября проведет выездную игру против московского "Динамо". "Сочи" занял третье место в своей группе и возобновит выступление в турнире в "пути регионов" в марте 2024 года. Соперником сочинцев станет "СКА-Хабаровск".