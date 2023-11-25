25 ноября, 14:15
Футбол в России

"Зенит" установил рекорд по продолжительности результативной серии в РПЛ

Полузащитники "Зенита" Вильмар Барриос и Андрей Мостовой. Петр Ковалев/ ТАСС
Полузащитники "Зенита" Вильмар Барриос и Андрей Мостовой
© Петр Ковалев/ ТАСС

В 16-м туре чемпионата России петербургская команда победила "Сочи" со счетом 3:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 3:0 обыграл "Сочи" в домашнем матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в присутствии 21 950 зрителей.

Счет на второй добавленной к первому тайму минуте открыл Родригао, во втором тайме отличились Вильсон Изидор (58) и Андрей Мостовой (89). Полузащитник "Зенита" Клаудиньо не смог реализовать пенальти на 52-й минуте.

Петербургский клуб продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до восьми матчей. В последний раз "Зенит" уступил 30 сентября "Оренбургу" в гостевом матче РПЛ (1:3). После этого сине-бело-голубые семь раз победили и еще один раз сыграли вничью.

"Зенит" довел результативную серию в РПЛ до 23 матчей, установив рекорд турнира по этому показателю. Ранее рекорд принадлежал московским ЦСКА (2003) и "Локомотиву" (2022-2023), которые отличались на протяжении 22 встреч подряд. В последний раз "Зенит" не сумел поразить ворота соперника в матче чемпионата России 16 апреля, когда на выезде сыграл вничью с "Ростовом" (0:0).

Подопечные Сергея Семака возглавили турнирную таблицу РПЛ с 33 очками, однако "Краснодар", идущий вторым и имеющий в активе 32 очка, проведет свою игру 16-го тура в воскресенье. "Сочи" занимает последнее, 16-е место, имея в активе 10 очков. В следующем туре "Зенит" 3 декабря на выезде встретится с московским "Локомотивом", "Сочи" днем ранее примет самарские "Крылья Советов".

Также на следующей неделе пройдут первые матчи четвертьфинальной стадии "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Зенит" 28 ноября проведет выездную игру против московского "Динамо". "Сочи" занял третье место в своей группе и возобновит выступление в турнире в "пути регионов" в марте 2024 года. Соперником сочинцев станет "СКА-Хабаровск".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Зенит"

16

10

3

3

33

33

14

19

2

"Краснодар"

15

9

5

1

32

24

10

14

3

"Крылья Советов"

16

7

5

4

26

34

24

10

4

"Динамо"

15

6

7

2

25

24

19

5

5

ЦСКА

15

6

7

2

25

27

20

7

6

"Локомотив"

16

6

7

3

25

24

22

2

7

"Спартак"

15

7

3

5

24

21

22

-1

8

"Рубин"

15

6

4

5

22

15

20

-5

9

"Пари НН"

15

6

3

6

21

14

14

0

10

"Факел"

15

5

6

6

19

14

17

-3

11

"Ростов"

15

4

5

6

17

23

27

-4

12

"Урал"

15

4

4

6

16

15

24

-9

13

"Оренбург"

15

3

4

8

13

16

24

-8

14

"Балтика"

15

3

3

9

12

12

21

-9

15

"Ахмат"

15

3

3

9

12

15

21

-6

16

"Сочи"

16

3

1

12

10

16

28

-12

  

Теги:
Российский футбол
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