"Зенит" установил рекорд по продолжительности результативной серии в РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 3:0 обыграл "Сочи" в домашнем матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в присутствии 21 950 зрителей.
Счет на второй добавленной к первому тайму минуте открыл Родригао, во втором тайме отличились Вильсон Изидор (58) и Андрей Мостовой (89). Полузащитник "Зенита" Клаудиньо не смог реализовать пенальти на 52-й минуте.
Петербургский клуб продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до восьми матчей. В последний раз "Зенит" уступил 30 сентября "Оренбургу" в гостевом матче РПЛ (1:3). После этого сине-бело-голубые семь раз победили и еще один раз сыграли вничью.
"Зенит" довел результативную серию в РПЛ до 23 матчей, установив рекорд турнира по этому показателю. Ранее рекорд принадлежал московским ЦСКА (2003) и "Локомотиву" (2022-2023), которые отличались на протяжении 22 встреч подряд. В последний раз "Зенит" не сумел поразить ворота соперника в матче чемпионата России 16 апреля, когда на выезде сыграл вничью с "Ростовом" (0:0).
Подопечные Сергея Семака возглавили турнирную таблицу РПЛ с 33 очками, однако "Краснодар", идущий вторым и имеющий в активе 32 очка, проведет свою игру 16-го тура в воскресенье. "Сочи" занимает последнее, 16-е место, имея в активе 10 очков. В следующем туре "Зенит" 3 декабря на выезде встретится с московским "Локомотивом", "Сочи" днем ранее примет самарские "Крылья Советов".
Также на следующей неделе пройдут первые матчи четвертьфинальной стадии "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Зенит" 28 ноября проведет выездную игру против московского "Динамо". "Сочи" занял третье место в своей группе и возобновит выступление в турнире в "пути регионов" в марте 2024 года. Соперником сочинцев станет "СКА-Хабаровск".
1
"Зенит"
16
10
3
3
33
33
14
19
2
"Краснодар"
15
9
5
1
32
24
10
14
3
"Крылья Советов"
16
7
5
4
26
34
24
10
4
"Динамо"
15
6
7
2
25
24
19
5
5
ЦСКА
15
6
7
2
25
27
20
7
6
"Локомотив"
16
6
7
3
25
24
22
2
7
"Спартак"
15
7
3
5
24
21
22
-1
8
"Рубин"
15
6
4
5
22
15
20
-5
9
"Пари НН"
15
6
3
6
21
14
14
0
10
"Факел"
15
5
6
6
19
14
17
-3
11
"Ростов"
15
4
5
6
17
23
27
-4
12
"Урал"
15
4
4
6
16
15
24
-9
13
"Оренбург"
15
3
4
8
13
16
24
-8
14
"Балтика"
15
3
3
9
12
12
21
-9
15
"Ахмат"
15
3
3
9
12
15
21
-6
16
"Сочи"
16
3
1
12
10
16
28
-12