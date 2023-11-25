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Футбол в Англии

Футболисты "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" сыграли вничью в матче чемпионата Англии

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 25 ноября. "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Ливерпулем" со счетом 1:1 в домашнем матче 13-го тура высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев забитым мячом отметился норвежский нападающий Эрлинг Холанд (27-я минута). Он побил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по количеству матчей, затраченных на первые 50 голов. Норвежцу удалось добраться до этой отметки за 48 матчей, предыдущий рекорд принадлежал английскому форварду Энди Коулу (65 матчей), лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер забил первые 50 мячей за 66 матчей. У гостей отличился Трент Александр-Арнольд (80).

"Манчестер Сити" прервал победную серию в домашних матчах во всех турнирах, остановившись на отметке 24 матча. Рекордом является 25-матчевая серия "Сандерленда", который не проигрывал на своем поле с декабря 1890 года по апрель 1892-го.

"Манчестер Сити" сохраняет первую строчку в турнирной таблице чемпионата, на счету команды 29 очков в 13 матчах, в следующем туре действующие чемпионы лиги дома сыграют против "Тоттенхэма". "Ливерпуль" с 28 очками идет вторым. В следующем матче чемпионата подопечные Юргена Клоппа примут "Фулхэм". 

Теги:
Футбол в Англии
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