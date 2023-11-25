25 ноября, 15:06
Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на этапе Гран-при России

Дмитрий Козловский и Александра Бойкова. Сергей Бобылев/ ТАСС
Дмитрий Козловский и Александра Бойкова
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Второе место занимают Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, третье - Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Чемпионы Европы 2020 года в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют после короткой программы на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Турнир проходит в Москве.

Бойкова и Козловский набрали 81,20 балла. Второе место занимают Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (76,51), третье - Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (76,40). Спортивные пары покажут произвольные программы в воскресенье.

Финал серии Гран-при России пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. На первом и пятом этапах Гран-при России соревнования среди спортивных пар не проводились, победителями второго и четвертого этапов стали олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на третьем этапе выиграли Бойкова и Козловский.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 

Теги:
Фигурное катание
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