Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на этапе Гран-при России

Второе место занимают Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, третье - Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Чемпионы Европы 2020 года в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют после короткой программы на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Турнир проходит в Москве.

Бойкова и Козловский набрали 81,20 балла. Второе место занимают Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (76,51), третье - Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (76,40). Спортивные пары покажут произвольные программы в воскресенье.

Финал серии Гран-при России пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. На первом и пятом этапах Гран-при России соревнования среди спортивных пар не проводились, победителями второго и четвертого этапов стали олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на третьем этапе выиграли Бойкова и Козловский.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.