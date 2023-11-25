FIE не стала приостанавливать членство Федерации фехтования России в организации

С соответствующим предложением выступила Федерация фехтования Украины

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) не поддержал предложение Федерации фехтования Украины приостановить членство Федерации фехтования России (ФФР) в организации. Об этом ТАСС сообщил президент ФФР Ильгар Мамедов.

"Украинская федерация вынесла предложение отстранить федерации фехтования России и Белоруссии, но конгресс это предложение не поддержал, - сказал Мамедов. - Как не поддержал и предложение украинской федерации не разрешать спортсменам и официальным лицам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях".

Конгресс FIE проходит в субботу в Шарм-эш-Шейхе.

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