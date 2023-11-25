25 ноября, 15:25
Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Мустафина призналась, что ей комфортнее быть тренером, чем спортсменкой

Олимпийская чемпионка завершила карьеру в 2021 году и стала тренер женской молодежной сборной России

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина призналась, что выступать в качестве спортсменки ей было сложнее, чем участвовать в соревнованиях в статусе тренера. Об этом она рассказала ТАСС во время матчевой встречи юниорских сборных России и Китая по спортивной гимнастике в Казани.

"Сейчас, наверное, все удивятся, но выступать мне было сложнее, - сказала Мустафина. - Не знаю, почему так, обычно говорят, наоборот, лучше бы я сам вышел и сделал. Мне самой было сложнее выступать, чем сейчас выводить девочек. Конечно, переживания есть, но и надежда, что все получится, она обязательно присутствует. Волнение есть, но оно не выбивает".

Мустафина отметила, что осталась довольна выступлением российской команды на соревнованиях в Казани. "Результатами довольны более чем. Естественно, еще есть над чем работать, куда стремиться. А так, для первого достаточно серьезного в плане организации старта все получилось более чем удачно", - сказала тренер.

Мустафина, выигравшая золото в упражнениях на брусьях на Играх 2012 и 2016 годов, также является двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером Олимпиад, трехкратной победительницей, четырехкратным серебряным и пятикратным бронзовым призером чемпионатов мира. На ее счету пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы, три золотые и одна серебряная награда Европейских игр. Мустафина завершила карьеру спортсменки в начале 2021 года и спустя несколько месяцев стала старшим тренером женской молодежной сборной России.

С 22 по 25 ноября в Центре гимнастики в Казани прошел турнир с участием юниорских сборных России и Китая. В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте 14-16 лет и спортсменки в возрасте 13-15 лет. Всего было разыграно 14 комплектов наград. 

Теги:
Мустафина, Алия ФаргатовнаЛетние олимпийские виды спорта
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