Фигуристы Чикмарева и Янченков считают, что приближаются к паре Бойковой и Козловского

Бойкова и Козловский занимают первое место после короткой программы на этапе Гран-при России в Москве, Чикмарева и Янченков - второе

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков считают, что по уровню катания приближаются к паре Александры Бойковой и Дмитрий Козловского. Такое мнение спортсмены высказали журналистам.

На шестом этапе Гран-при России в Москве Чикмарева и Янченков занимают второе место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар, набрав 76,51 балла. Бойкова и Козловский лидируют, показав результат 81,20 балла.

"Хорошая пара, отличная, мы стараемся до них дотянуться, все ближе и ближе. Мы второй год на взрослом уровне, будем стараться, тренироваться. Нам помогли тренировки, поддержки друг друга, поддержки родных. Задача - готовиться к чемпионату России", - отметил Янченков.

"Когда публика поддерживает, это подбадривает, мотивирует лучше сделать", - добавила Чикмарева.

Третье место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Москве заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, набравшие 76,40 балла. "Может быть, мы не совсем раскрылись, чувствовалась осторожность. Мне было немножко волнительно. В плане подачи немножко недодали", - отметил Княжук.

"Мы довольны прокатом, но когда посмотрим, конечно, найдем недочеты. Мне тоже было волнительно. Мы катались четвертыми, пришлось ждать, но это тоже опыт. Хочется показать свой максимум, тем более что нас сегодня поддерживали мои родители", - сказала Хабибуллина.