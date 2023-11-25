25 ноября, 15:47
Летние олимпийские виды спорта

Мустафина рассказала, почему гимнастка Осокина не выступала на турнире в Казани

Спортсменка восстанавливается после повреждения

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Лидер женской молодежной сборной России по спортивной гимнастике Злата Осокина не смогла принять участие в соревнованиях в Казани из-за травмы, сейчас спортсменка чувствует себя нормально. Об этом ТАСС рассказала старший тренер команды Алия Мустафина во время матчевой встречи юниорских сборных России и Китая в Казани.

"Сейчас с ней все нормально, все в порядке. Мы просто поберегли ее, чтобы не ухудшать ситуацию, так сказать. Но ничего серьезного, все нормально. А так, в принципе, у нас сильнейший состав выступал, самые сильные девочки, не считая Златы", - сказала Мустафина.

Осокина на взрослом Кубке России в Сочи заняла третье место в многоборье и второе - в соревнованиях на бревне.

С 22 по 25 ноября в Центре гимнастики в Казани прошел турнир с участием юниорских сборных России и Китая. В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте 14-16 лет и спортсменки в возрасте 13-15 лет. Всего было разыграно 14 комплектов наград. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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