"Локомотив" обратится в ЭСК РФС по итогам матча с "Крыльями Советов"

Встреча завершилась со счетом 3:3

ТАСС, 25 ноября. Московский футбольный клуб "Локомотив" планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов". Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов.

"Собирается ли "Локомотив" обращаться в ЭСК? Будем", - сказал Ульянов.

Футболисты "Локомотива" и "Крыльев Советов" сыграли вничью. К третьей добавленной ко второму тайму минуте москвичи вели со счетом 3:1, но упустили преимущество. Третий гол самарцы забили на 12-й добавленной ко второму тайму минуте с пенальти. После матча капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов и главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов выразили недовольство судейскими решениями.

"Крылья Советов" занимают третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков. "Локомотив" располагается на шестой позиции с 25 очками. В следующем туре столичный клуб 3 декабря примет действующего чемпиона страны петербургский "Зенит". "Крылья Советов" днем ранее сыграют в гостях против "Сочи".