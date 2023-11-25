Гонконгская ассоциация по борьбе пригласит атлетов из России на соревнования 2024 года

Глава гонконгской ассоциации по борьбе Hong Kong China Wrestling Association Масуд Ниязи считает, что присутствие российских спортсменов серьезно повышает уровень соревнований

ГОНКОНГ, 25 ноября. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Зоя Русинова/. Гонконгская ассоциация по борьбе Hong Kong China Wrestling Association (HKCWA) планирует пригласить больше российских спортсменов на международные соревнования в 2024 году. Об этом ТАСС заявил основатель и президент этой спортивной ассоциации Масуд Ниязи.

"Они [российские спортсмены] впервые принимают участие в наших соревнованиях. Но, если говорить лично обо мне, у меня так много хороших контактов и друзей оттуда. В следующем году я также планирую пригласить российскую команду. И мы надеемся, что сможем работать еще лучше с командами из России, потому что если российские команды принимают участие, то вы даже можете увидеть, насколько иным будет уровень, насколько он будет выше", - сказал он в ходе организованных HKCWA юношеских соревнований в Гонконге.

"Все будет совершенно иначе. С Россией все меняется. Все становится тяжелее и сложнее для других спортсменов", - подчеркнул президент HKCWA. "Что касается наших соревнований, то это будет где-то в октябре следующего года", - добавил он.

Во вторых юношеских международных соревнованиях по борьбе HKCWA принимают участие около 110 юношей и девушек из России, Гонконга, Израиля, Ирана, Монголии, Сингапура, Турции и Японии. В российскую команду вошли восемь спортсменов в возрасте от 11 до 13 лет.