Сальников сообщил о позитивной реакции в США на турнир с российскими пловцами

Глава Всероссийской федерации плавания предложил американской стороне провести матчевую встречу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. В США позитивно отреагировали на предложение российской стороны провести матчевую встречу с российскими пловцами в Дохе. Об этом журналистам по окончании чемпионата России на короткой воде заявил глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

"Я обратился к Федерации плавания США о проведении матчевой встречи сразу после чемпионата мира в Дохе. Сейчас они рассматривают это предложение, но некоторые люди, с которыми я общался, в том числе легендарный американский тренер Марк Шуберт, восприняли очень позитивно", - сказал Сальников.

"Как только у нас будут сдвиги в этом направлении, мы сделаем официальное заявление", - отметил он, уточнив, что юрисдикция Международной федерации плавания (World Aquatics) не будет распространяться на турнир.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в столице Катара в феврале следующего года. Ведущие российские спортсмены пока отказываются выступать на международных стартах в нейтральном статусе на условиях, предложенных World Aquatics.