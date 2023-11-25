25 ноября, 16:39,
обновлено 25 ноября, 17:00
КХЛ

Хоккеисты СКА обыграли "Торпедо", уступая по ходу матча со счетом 0:3

Встреча завершилась в серии буллитов

ТАСС, 25 ноября. Петербургский СКА в серии буллитов победил нижегородское "Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в "Ледовом дворце" прошла в присутствии 12 231 зрителя.

Основное время и овертайм закончились со счетом 3:3, причем петербургская команда проигрывала после второго периода со счетом 0:3. Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Валентин Зыков (41-я, 46-я минуты) и Александр Гальченюк (56). У "Торпедо" голы забили Алексей Кручинин (2), Антон Силаев (9) и Богдан Конюшков (35). Автором победного буллита стал Зыков.

СКА продлил победную серию до восьми матчей. В последний раз петербургская команда терпела поражение 6 ноября, когда проиграла на выезде московскому "Спартаку" (2:3).

"Торпедо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, СКА - пятое. На счету команд 43 и 42 очка по итогам 35 и 34 игр соответственно. В следующей игре "Торпедо" 27 ноября встретится на выезде с челябинским "Трактором", СКА днем позднее примет московское "Динамо".

В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" дома победила нижнекамский "Нефтехимик" (3:1), уфимский "Салават Юлаев" на своей площадке переиграл "Трактор" (4:0), екатеринбургский "Автомобилист" в родных стенах обыграл тольяттинскую "Ладу" (3:2 после овертайма), казанский "Ак Барс" в гостях был сильнее подмосковного "Витязя" (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

36

21

2

0

1

2

10

128-96

49

2

Динамо М

34

18

4

1

1

2

8

102-76

49

3

Локомотив

33

19

2

0

1

1

10

84-66

44

4

Торпедо

35

18

2

0

2

1

12

103-83

43

5

СКА

34

18

1

2

0

0

13

101-77

42

6

ЦСКА

34

16

2

1

0

2

13

101-74

40

7

Динамо Мн

33

10

4

1

2

2

14

86-85

34

8

Северсталь

34

12

0

2

2

3

15

111-110

33

9

Куньлунь РС

37

5

3

4

2

3

20

79-124

29

10

Сочи

35

10

1

2

0

2

20

87-127

28

11

Витязь

35

8

2

2

2

2

19

72-119

28

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

36

20

3

1

2

2

8

116-87

52

2

Авангард

34

13

7

2

0

3

9

100-91

47

3

Лада

36

16

1

2

1

7

9

92-88

46

4

Салават Юлаев

35

20

1

0

0

1

13

96-68

43

5

Ак Барс

35

15

5

0

0

2

13

96-82

42

6

Автомобилист

36

13

4

2

3

1

13

83-80

42

7

Трактор

35

13

4

1

0

4

13

89-82

40

8

Сибирь

35

10

2

4

2

3

14

82-99

37

9

Амур

34

13

0

1

4

2

14

76-88

34

10

Нефтехимик

35

11

2

1

2

4

15

81-109

34

11

Барыс

35

5

2

3

2

5

18

78-106

27

12

Адмирал

32

6

2

1

4

2

17

65-91

24

  

Теги:
КХЛ
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