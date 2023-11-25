Хоккеисты СКА обыграли "Торпедо", уступая по ходу матча со счетом 0:3

ТАСС, 25 ноября. Петербургский СКА в серии буллитов победил нижегородское "Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в "Ледовом дворце" прошла в присутствии 12 231 зрителя.
Основное время и овертайм закончились со счетом 3:3, причем петербургская команда проигрывала после второго периода со счетом 0:3. Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Валентин Зыков (41-я, 46-я минуты) и Александр Гальченюк (56). У "Торпедо" голы забили Алексей Кручинин (2), Антон Силаев (9) и Богдан Конюшков (35). Автором победного буллита стал Зыков.
СКА продлил победную серию до восьми матчей. В последний раз петербургская команда терпела поражение 6 ноября, когда проиграла на выезде московскому "Спартаку" (2:3).
"Торпедо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, СКА - пятое. На счету команд 43 и 42 очка по итогам 35 и 34 игр соответственно. В следующей игре "Торпедо" 27 ноября встретится на выезде с челябинским "Трактором", СКА днем позднее примет московское "Динамо".
В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" дома победила нижнекамский "Нефтехимик" (3:1), уфимский "Салават Юлаев" на своей площадке переиграл "Трактор" (4:0), екатеринбургский "Автомобилист" в родных стенах обыграл тольяттинскую "Ладу" (3:2 после овертайма), казанский "Ак Барс" в гостях был сильнее подмосковного "Витязя" (3:2).
1
Спартак
36
21
2
0
1
2
10
128-96
49
2
Динамо М
34
18
4
1
1
2
8
102-76
49
3
Локомотив
33
19
2
0
1
1
10
84-66
44
4
Торпедо
35
18
2
0
2
1
12
103-83
43
5
СКА
34
18
1
2
0
0
13
101-77
42
6
ЦСКА
34
16
2
1
0
2
13
101-74
40
7
Динамо Мн
33
10
4
1
2
2
14
86-85
34
8
Северсталь
34
12
0
2
2
3
15
111-110
33
9
Куньлунь РС
37
5
3
4
2
3
20
79-124
29
10
Сочи
35
10
1
2
0
2
20
87-127
28
11
Витязь
35
8
2
2
2
2
19
72-119
28
1
Металлург
36
20
3
1
2
2
8
116-87
52
2
Авангард
34
13
7
2
0
3
9
100-91
47
3
Лада
36
16
1
2
1
7
9
92-88
46
4
Салават Юлаев
35
20
1
0
0
1
13
96-68
43
5
Ак Барс
35
15
5
0
0
2
13
96-82
42
6
Автомобилист
36
13
4
2
3
1
13
83-80
42
7
Трактор
35
13
4
1
0
4
13
89-82
40
8
Сибирь
35
10
2
4
2
3
14
82-99
37
9
Амур
34
13
0
1
4
2
14
76-88
34
10
Нефтехимик
35
11
2
1
2
4
15
81-109
34
11
Барыс
35
5
2
3
2
5
18
78-106
27
12
Адмирал
32
6
2
1
4
2
17
65-91
24