Хоккеисты СКА обыграли "Торпедо", уступая по ходу матча со счетом 0:3

Встреча завершилась в серии буллитов

ТАСС, 25 ноября. Петербургский СКА в серии буллитов победил нижегородское "Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в "Ледовом дворце" прошла в присутствии 12 231 зрителя.

Основное время и овертайм закончились со счетом 3:3, причем петербургская команда проигрывала после второго периода со счетом 0:3. Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Валентин Зыков (41-я, 46-я минуты) и Александр Гальченюк (56). У "Торпедо" голы забили Алексей Кручинин (2), Антон Силаев (9) и Богдан Конюшков (35). Автором победного буллита стал Зыков.

СКА продлил победную серию до восьми матчей. В последний раз петербургская команда терпела поражение 6 ноября, когда проиграла на выезде московскому "Спартаку" (2:3).

"Торпедо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, СКА - пятое. На счету команд 43 и 42 очка по итогам 35 и 34 игр соответственно. В следующей игре "Торпедо" 27 ноября встретится на выезде с челябинским "Трактором", СКА днем позднее примет московское "Динамо".

В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" дома победила нижнекамский "Нефтехимик" (3:1), уфимский "Салават Юлаев" на своей площадке переиграл "Трактор" (4:0), екатеринбургский "Автомобилист" в родных стенах обыграл тольяттинскую "Ладу" (3:2 после овертайма), казанский "Ак Барс" в гостях был сильнее подмосковного "Витязя" (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 36 21 2 0 1 2 10 128-96 49 2 Динамо М 34 18 4 1 1 2 8 102-76 49 3 Локомотив 33 19 2 0 1 1 10 84-66 44 4 Торпедо 35 18 2 0 2 1 12 103-83 43 5 СКА 34 18 1 2 0 0 13 101-77 42 6 ЦСКА 34 16 2 1 0 2 13 101-74 40 7 Динамо Мн 33 10 4 1 2 2 14 86-85 34 8 Северсталь 34 12 0 2 2 3 15 111-110 33 9 Куньлунь РС 37 5 3 4 2 3 20 79-124 29 10 Сочи 35 10 1 2 0 2 20 87-127 28 11 Витязь 35 8 2 2 2 2 19 72-119 28