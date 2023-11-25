25 ноября, 16:44
Летние олимпийские виды спорта

Россияне завоевали три золотые награды на соревнованиях по борьбе в Гонконге

Также в активе две серебряные и одна бронзовая медаль

ГОНКОНГ, 25 ноября. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Зоя Русинова/. Российские спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль на международных юношеских соревнованиях по вольной борьбе в Гонконге.

"У нас несколько побед, - сказал ТАСС один из руководителей российской команды, заслуженный тренер России по борьбе Андрей Курочкин. - Лев Есенин, Петр Полюх и Григорий Цыганенко стали первыми в категориях до 32 кг, до 48 кг и до 52 кг соответственно. Дамиан Димидов и Аскерхан Тебердиев завоевали серебряные награды в весовых категориях до 44 кг и до 35 кг соответственно. Тигран Багдасарян занял третье место в категории до 44 кг".

В российскую команду вошли восемь спортсменов в возрасте от 11 до 13 лет из Москвы, Калуги, Воронежа, Химок и других городов. Они занимаются борьбой в рамках российских проектов Junior Wrestling League и Smart Wrestling.

Вторые международные юношеские соревнования по вольной борьбе организованы Гонконгской ассоциацией по борьбе Hong Kong China Wrestling Association (HKCWA). В них принимают участие около 110 юношей и девушек из России, а также Гонконга, Израиля, Ирана, Монголии, Сингапура Турции и Японии. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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